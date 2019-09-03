Para Ve Kambiyo Yasası’na aykırı hareket

02.09.2019 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda A.S.(E-35), tasarrufunda 10,000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan 18.200 Amerikan Doları ve 2.400 Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup soruşturma devam etmektedir.

03.09.2019 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda D.Y.(K-49) tasarrufunda 10,000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 24.000 Euro ve 37.150 Avustralya Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup Soruşturma devam etmektedir.