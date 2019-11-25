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Para ve Kambiyo Yasası’na aykırı hareket

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Para ve Kambiyo Yasası’na aykırı hareket
Para ve Kambiyo Yasası’na aykırı hareket

24.11.2019 tarihinde, saat 14.15 sıralarında Ercan Havalimanında J.A.M.Z.(E-62) tasarrufunda 10.000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan 16,000 Amerikan Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.  


Yine   24.11.2019 tarihinde saat 19:10 sıralarında Ercan Havalimanında İ.Y.(E-44) tasarrufunda 10,000 Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 25.000 Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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