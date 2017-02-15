Paraguay'da 25 ton Venezuela Bolivarı ele geçirildi

Paraguay'da polis, ülkenin kuzeyindeki Salto de Guaira kentinde 25 ton Venezuela bolivarı ele geçirdi.

Paraguay'da polis, ülkenin kuzeyindeki Salto de Guaira kentinde 25 ton Venezuela bolivarı ele geçirdi.

BBC'de yer alan habere göre, başkent Asuncion'a 400 kilometre uzaklıktaki Salto de Guaira'da bir evde gizlenmiş 25 ton Venezuela banknotu buldu.

Emniyet yetkilileri, çantaların içine saklanmış ve bir duvara istiflenmiş banknotların bulunduğu evin 39 yaşındaki Paraguaylı bir silah tüccarına ait olduğunu aktardı.

Sayıldıktan sonra değerleri belirlenecek paraların çoğunun 50 ve 100 bolivarlık banknotlar olduğunu kaydeden yetkililer, banknotların sahte dolar yapımında kullanılması planından şüphelendiklerini bildirdi.

Venezuela'da karaborsa da 100 bolivar ancak 0,03 dolara karşılık geliyor. Kalpazanların, değeri çok düşük Venezuela banknotlarını üzerindeki yazıları silerek sahte dolar basmak için kullandıkları biliniyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, aralık ayında 100 bolivarlık banknotun tedavülden kaldırılacağını açıklamıştı.