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Paraguay’da göstericiler parlamento binasını ateşe verdi

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Paraguay’da göstericiler parlamento binasını ateşe verdi
Paraguay’da devlet başkanının ikinci kez seçilmesine olanak sağlayacak anayasa değişikliği planları protestolara yol açtı. Parlamento binasını giren göstericiler, binayı ateşe verdi.

Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes'in görev süresinin uzatılmasını öngören anayasa değişikliği planını protesto için düzenlenen gösteriler şiddete dönüştü. Başkent Asuncion'da cuma günü parlamento binasına giren göstericiler, binayı ateşe verdi. Bunun öncesinde ise polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı. Polis, göstericilere tazyikli su ve plastik mermilerle müdahale etti. Olaylarda 30'dan fazla kişinin yaralandığı haber verildi. Emniyet güçlerinin cumartesi sabahı durumu kontrol altına aldığı bildirildi.

Gösteriler, Senato'nun cuma günü yaptığı kapalı oturumda Devlet Başkanı Cartes'in görev süresinin uzatılmasına olanak sağlayan anayasa değişikliğini onaylaması üzerine başladı. Söz konusu değişikliğin, Temsilciler Meclisi tarafından da oylanması gerekiyordu. Ancak çıkan olaylar üzerine cumartesi günü yapılması planlanan oylama ertelendi. Temsilciler Meclisi'nde  anayasa değişikliğinin onaylanacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Devlet Başkanı Horacio Cartes'in görev süresi 2018'de sona eriyor.

Paraguay Protesten vor dem Parlament (Reuters/J. Adorno)

Güney Amerika ülkelerinden Paraguay'da 1992 yılında yapılan anayasa değişikliği, devlet başkanının bir kez daha seçilmesini engelliyor. Anayasa'daki ilgili madde, 1989 yılına kadar diktatör Alfredo Stroessner tarafından yönetilen Paraguay'da diktatörlüğün engellenmesini hedefliyor. Söz konusu anayasa değişikliği planlarını eleştirenler, ülkedeki demokratik kurumların zayıflamasından kaygı duyuyor.

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