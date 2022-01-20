Paralimni Gölü’nde Bir Flamingo Kurşun Zehirlenmesi Nedeniyle Öldü

Paralimni Gölü’ndeki koruma alanı içerisinde geçtiğimiz pazartesi akşamı, ölü bir flamingo bulunduğu bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, flamingonun kurşun zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini yazdı.
Paralimni Gölü’ndeki koruma alanı içerisinde geçtiğimiz pazartesi akşamı, ölü bir flamingo bulunduğu bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, flamingonun kurşun zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini yazdı.
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