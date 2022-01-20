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Paralimni Gölü’nde Bir Flamingo Kurşun Zehirlenmesi Nedeniyle Öldü

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Paralimni Gölü’nde Bir Flamingo Kurşun Zehirlenmesi Nedeniyle Öldü
Paralimni Gölü’nde Bir Flamingo Kurşun Zehirlenmesi Nedeniyle Öldü

Paralimni Gölü’ndeki koruma alanı içerisinde geçtiğimiz pazartesi akşamı, ölü bir flamingo bulunduğu bildirildi.


Fileleftheros gazetesi, flamingonun kurşun zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini yazdı.

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