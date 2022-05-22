Paramedik Derneği'nden etkinlik

Kıbrıs Paramedik Derneği'nin düzenlediği ve ada geneli birçok üniversitenin katılım sağlayacağı 1. Kıbrıs Paramedik Derneği Ambulans Rallisi (ÜNİRALLİ) 26-27 Mayıs 2022 tarihlerinde Taşkent Piknik Alanında gerçekleştirilecek.

Geleceğin Paramedikleri Hayat Kurtarma Yarışında olacak. Paramedik öğrencilerinin hastane öncesi acil bakım protokolleri ve son güncel kılavuz bilgileri eşliğinde acil olgulara karşı yaklaşımlarının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen yarışma hem toplum için hem de öğrenciler için faydalı olacak.

İlk ve acil yardım öğrencilerinin mesleki kabiliyetlerini arttırmaya yönelik düzenlenen etkinlik farklı etaplardan oluşacak en hızlı ve en doğru müdahaleleri yapan takımlar ödüller kazanacak.

Gerçekleştirilecek etkinlikler hakemlerin gözetiminde gerçekleştirilecek ve dijital kayıt yöntemiyle kayıt altına alınacak; ilk günü 5 etaptan oluşacak İlk 5 e giren takımlar ikinci gün FİNAL etabında yarışacaklar.

Finalde ilk 3e giren takımlara sürpriz ödüller verilecektir. Gerçekleştirilecek Etkinliğimize tüm sağlık camiası ve tüm halkımız davetlidir.