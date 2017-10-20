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“Paramedik Mesleğinin Tarihsel Gelişimi” LAÜ’de ele alınacak

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“Paramedik Mesleğinin Tarihsel Gelişimi” LAÜ’de ele alınacak
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından “Paramedik Mesleğinin Tarihsel Gelişimi” konulu konferans düzenlenecek.

LAÜ Rauf  Raif  Denktaş  Konferans Salonu’nda, 23 Ekim Pazartesi günü 09:00 – 12:30 saatleri arasında gerçekleşecek konferansa Yrd. Doç. Dr. Suphi Türkmen ve Mehmetali Önal konuşmacı olarak katılacak. Türkmen ve Önal paramedik mesleğinin tarihsel gelişimi, paramediğin kim olduğu ve görevleri hakkında  katılımcıları bilgilendirecekler.

Günümüzde  paramedik mesleği ; hastane öncesi acil bakımın önemli bir parçasını oluşturan; genellikle kritik durumdaki hastaya ya da yaralıya ilk anda müdahale eden profesyonel sağlık teknikeridir. Ayrıca ambulans sürme ve ambulansta bulunan bütün malzemeleri kullanma becerisine sahip kişilerdir.

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