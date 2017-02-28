 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.765
  • Altın 145,391
  • Dolar 3,5904
  • Euro 3,8155
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAOscar ödüllerinde bir ilk: Yanlış anons skandalı !!

Parasını ödediler, Ay'a gidiyorlar

»
Parasını ödediler, Ay'a gidiyorlar
ABD'li uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX, parasını ödeyen iki kişiyi 2018 yılının sonuna doğru Ay'a göndereceğini açıkladı.

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada Ay'a gidecek vatandaşların kimlikleri açıklanmazken yüklü miktarda para ödedikleri vurgulandı.

ABD, 60'lı ve 70'li yıllardaki Apollo projesinden beri ilk defa Ay'a insan gönderiyor.

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, "Bu durum 45 yıl sonra ilk defa insanlara uzayın derinliklerini keşfetmek için bir fırsat sunuyor" dedi.

'Hollywood'dan değiller'

Musk, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA ile işbirliği sayesinde bu projenin gerçekleşebildiğini söylerken iki kişinin kendilerinden önce kimsenin gitmediği bir şekilde hızlı ve uzağa Güneş sisteminin içinde yolculuk edeceğini vurguladı.

"Kendilerinden önceki Apollo astronotları gibi uzaya insanlığın umutlarını ve hayallerini taşıyacaklar" diyen Musk, bu kişilerin kimliğini açıklamazken birbirlerini tanıdıklarını ve Hollywood'dan olmadıklarını söylemekle yetindi.

Ay'a gidecek iki kişiye sağlık ve form testlerinin uygulanacağını söyleyen Musk, bu programın her ne kadar azaltmaya çalışsalar da yine de riskli olduğunu vurguladı.

Uzay turizmi yarışı kızışıyor

Dijital ödeme sistemi PayPal'ın kurucularından ve elektrikli araç üreticisi Tesla'nın başında olan Musk, daha önce Mars'ı kolonileştirmek istediğini söylemişti.

Geçen Eylül ayında Mars'a 2024 yılında 100 kişiyi göndereceklerini duyurmuştu.

Musk özel ilgi alanı olan uzay turizminin daha önce pahalı ve tehlikeli olacağını belirtmişti.

Bu alana yatırım yapan tek isim ise Musk değil.

İngiliz iş adamı Richard Branson Virgin Galactic adlı şirketiyle, Amazon'un başında bulunan Jeff Bezos ise Blue Origin adlı girişimiyle Musk'ın rakipleri arasında yer alıyor.

Branson'ın 250 bin dolar fiyat biçtiği uzay yolculuğu için Leonardo DiCaprio ve Ashton Kutcher gibi oyuncular isimlerini yazdırmıştı.

Trump'ın planlarıyla uyumlu

Musk'ın danışma kurulunda yer aldığı ABD Başkanı Donald Trump da uzay turizminin gelişmesini isteyen isimlerden.

Bloomberg'in haberine göre Trump daha yemin töreninde yaptığı konuşmada ABD'nin 'uzayın sırlarını çözmeye hazır olduğunu' söyleyerek bu talebini dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kadınlar Günü’nde “Sessiz Kitap Okuma” etkinliği27 Şubat 2017 Pazartesi 11:29
  • Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kimler?27 Şubat 2017 Pazartesi 09:26
  • ABD'li ünlü oyuncu hayatını kaybetti...27 Şubat 2017 Pazartesi 09:01
  • Oscar ödüllerinde bir ilk: Yanlış anons skandalı !!27 Şubat 2017 Pazartesi 08:51
  • Avşar, Acun'un özelini didik didik etti26 Şubat 2017 Pazar 20:00
  • Oscar ödülleri bu gece sahiplerini bulacak26 Şubat 2017 Pazar 13:54
  • Giderek daha uzun yaşıyoruz26 Şubat 2017 Pazar 12:33
  • 26 Şubat Burç Yorumları26 Şubat 2017 Pazar 11:30
  • Demet Akalın'dan Aleyna Tilki ile barış mesajı26 Şubat 2017 Pazar 11:27
  • 26 Şubat Günün Menüsü26 Şubat 2017 Pazar 11:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti