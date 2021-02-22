Parasızlık ‘Siyasi Partileri’ fena vurdu!..

Covid 19’un yarattığı mali sıkıntı, KKTC’de faaliyette bulunan, siyasi partileri de etkiledi. Mecliste temsiliyet hakkı elde eden partilere, devlet tarafından yapılan katkının bir süredir yapılmadığı öğrenildi.

Covid 19’un yarattığı mali sıkıntı, KKTC’de faaliyette bulunan, siyasi partileri de etkiledi. Mecliste temsiliyet hakkı elde eden partilere, devlet tarafından yapılan katkının bir süredir yapılmadığı öğrenildi.

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Maliyenin, maddi sıkıntı içerisine girmesi nedeniyle, partilere ödeyemediği katkıyı alamayan partilerin, maddi sıkıntı içerisine girdikleri gözlemlendi. Alamadıkları katkı nedeniyle ciddi sıkıntı yaşayan bazı partilerin çalışanlarının maaşlarını ödeyemedikleri gibi ödemeleri gereken bazı borçları için ödeme yapamadıklarına vurgu yapıldı.

Türkiye ile imzalanan protokol sonrasında, KKTC’ye aktarılacak maddi destekten katkı paralarını tahsil etmeyi bekleyen partilerin, Türkiye’den gelecek parayı bekledikleri öğrenildi.

Parti çevrelerindeki tarafsız gözlemciler, Maliye tarafından katkı paralarının ödenmemesi durumunda, partileri çok daha kötü günlerin beklediğini belirtiyor.