  • BIST 1.193
  • Altın 484,254
  • Dolar 7,8735
  • Euro 9,2279
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAPilli:Bugün 1731 test, 5 yeni vaka!

Paravanın arkasına cep telefonu ve çantayla girmek yasak

» »
Paravanın arkasına cep telefonu ve çantayla girmek yasak
Paravanın arkasına cep telefonu ve çantayla girmek yasak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, seçmenlere Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy kullanmaya gitmeleri ve oy pusulasında tercih ettikleri adayın adı ve amblemi altındaki boş kutuya sadece bir kez mühür vurmaları çağrısı yaptı.

Şefik, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararı uyarınca, karantinada olanların listesinin Sağlık Bakanlığı’ndan, yurt dışından gelenlerin listesinin de Muhaceret Dairesi’nden kendilerine iletildiğini, bu kişilerin oy kullanamayacağını, gerekli bildirimlerin sandık kurulu başkanlarına da iletildiğini açıkladı.

YSK Başkanı Şefik, BRT ana habere telefonla bağlanarak seçim hazırlıklarıyla ilgili bilgi verdi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararları uyarınca, halkın sağlığını korumak için seçimde birtakım önlemler aldıklarını hatırlatan Şefik, karantinada olması gereken ve yurt dışından gelenlerin listesinin sandıklarda bulunacağını ve bu kişilerin oy kullanamayacağını anlattı.

Halkın vatandaşlık görevini yerine getirmek için Pazar günü sandıklara gitmesini isteyen Şefik, bugün sandık kurulu başkanlarına oy pusulalarının teslim edildiğini ve bazı talimatlar verildiğini kaydetti. Talimatlardan birinin oy pusulalarının geçersiz sayılmaması için seçmenlere nasıl oy kullanacaklarının iyi anlatılması ve birden çok mühür vurulmasının önlenmesi olduğunu belirten Narin Ferdi Şefik, “Tüm seçmenlere çağrım, mührü tercih edecekleri adayın adının altındaki kutuya bir kez vurmalarıdır” dedi.

PARAVANIN ARKASINA CEP TELEFONU VE ÇANTAYLA GİRMEK YASAK

YSK Başkanı Şefik, oy kullanmak için paravanlar arkasına gidecek seçmenlerin yanında hiçbir şey bulundurmaması gerektiğini de vurgulayarak, sandık kurulu başkanlarının cep telefonu, çanta vb şeyler olmaması için önlem almalarını istediklerini anlattı.

Narin Ferdi Şefik, iki adaylı Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun gayriresmi sonuçlarının saat 20.00 civarında açıklanmış olmasını hedeflediklerini de ekledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaçakçılık zanlısına 6 gün tutukluluk16 Ekim 2020 Cuma 17:37
  • Covid-19 ölümlerini saklamak için camilerde sela okunmasını yasakladılar16 Ekim 2020 Cuma 17:26
  • Tatar acil durum hastanesinde incelemelerde bulundu.16 Ekim 2020 Cuma 17:26
  • Hasan Okay hayatını kaybetti16 Ekim 2020 Cuma 17:08
  • Lefkoşa^da bitcoin hırsızlığı16 Ekim 2020 Cuma 16:57
  • Tatar TV programına neden katılmadığını açıkladı:“Akıncı’nın oyunlarına alet olmam”16 Ekim 2020 Cuma 16:54
  • Hemşireler Ve Ebeler Sendikası Olağan Genel Kurulu Yapıldı16 Ekim 2020 Cuma 16:52
  • Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Çevrim İçi Türkçe Ve Diksiyon Kurslarına Başladı16 Ekim 2020 Cuma 16:46
  • BKP Genel Başkanı İzcan’dan Halka Sandığa Gitmeleri Çağrısı16 Ekim 2020 Cuma 16:45
  • ATCA cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdi16 Ekim 2020 Cuma 16:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti