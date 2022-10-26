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Parayı vereni bir saat toprağın altına gömüyorlar

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Bir şirket, para karşılığı insanlara özel cenaze töreni düzenlemeye başladı. Farklı paketlerin olduğu programda 1 milyon TL verenler bir saat boyunca ölmeden toprağın altında kalıyor.
Parayı vereni bir saat toprağın altına gömüyorlar

Rusya’da kısa bir süre önce hizmet vermeye başlayan bir şirketin yaptıkları uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı…

Yakaterina Preobrazhenskaya tarafından Rusya’nın St. Petersburg kentinde kurulan şirket müşterilerine henüz ölmeden bir cenaze töreni düzenliyor. Bu sayede kişilerin korku, anksiyete ve benzeri sorunlarının ortadan kalktığını iddia eden girişimci bu hizmet için ise yaklaşık 55 bin dolar (yaklaşık 1 milyon TL) ücret alıyor.

Bir saat toprağın altında gömülmenin de dahil olduğu “full pakette” ayrıca cenaze törenine uygun müzik, mumlar ve vasiyet yazma hizmeti de bulunuyor. Bu şirketinin yanı sıra bir yaşam koçu da olan Preobrazhenskaya, “Stres terapisi insanların korkularından ve endişelerinden uzaklaşılmasını sağlıyor. Bu terapiyi yapanlar daha mutlu oluyor” dedi.

Genç kadın, “Bilim insanları, bir tabutta bir insanın yaklaşık 5.5 saat kalabildiğini ve oksijenin yettiğini belirledi. Ve biz de müşterilerimize zarar vermek istemeyiz” dedi. Öte yandan müşterilerin kendi istek ve taleplerine göre de paketler içerisinde değişiklikler yapılabildiğini aktardı. Tabutta çok kalmak istemeyenlere 20 dakikalık bir defin töreni de gerçekleştirildiği duyuruldu.

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