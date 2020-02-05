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Parçalanan uçağın telsiz konuşmaları ortaya çıktı: Rampaya doğru aşağıya indik, şu an göremiyorum

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Parçalanan uçağın telsiz konuşmaları ortaya çıktı: Rampaya doğru aşağıya indik, şu an göremiyorum
Parçalanan uçağın telsiz konuşmaları ortaya çıktı: Rampaya doğru aşağıya indik, şu an göremiyorum

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. İzmir-İstanbul seferini yaptığı öğrenilen uçakla ilgili gelen ilk görüntülerde uçağın üç parçaya bölündüğü görüldü.Kaza sonrası çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi ve Sabiha Gökçen Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul-İzmir seferini yapan Boeing 738 tipi bir uçak sert iniş yaptıktan sonra pistten çıktı. İçinde 177 yolcu bulunan uçak pistten çıkarak alev aldı. Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre yaşanan kazada can kaybı yaşanmadı. 

Saat 18.00 sıralarında gerçekleşen olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.  

ULAŞTIRMA BAKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Ulaştırma Bakanı, "Sert iniş yapan uçak kırıma uğradı. Can kaybı yok, yaralılarımız var, tahliye ediyoruz." dedi. 

Vali Yerlikaya, "İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.

 

 

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