Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, parçalı bulutlu ve yağışlı bir gün bekleniyor.

Bölge, alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Bugün havanın az bulutlu öğle saatlerinde parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.