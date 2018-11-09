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Parfüm kokusunu nasıl daha kalıcı hale getirebiliriz?

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Parfümler biz kadınların vazgeçilmesi ve beğendiğimiz kaliteli kokuları almak için parfümlere sağlam bir maddi yatırım yaptığımız da bir gerçek.
Parfüm kokusunu nasıl daha kalıcı hale getirebiliriz?

PARFÜMLERİ DOĞRU YERDE SAKLADIĞINIZDAN EMİN OLUN

Parfümlerinizi aynanızın önünde tutuyorsanız dikkat etmeniz gereken noktalardan biri gün ışığına maruz bırakmamaktır. Gün ışığına maruz kalan hassas yağlar zamanla bozulmaya yüz tutmaktadır. Parfümleri orijinal kutularında tutmanız kalıcılığını korumak açısından etkili bir çözüm önerisidir.

VÜCUDUNUZU NEMLİ TUTMAYA ÖZEN GÖSTERİN

Kuru ciltlerde parfümün kalıcılığı azalmaktadır. Bu yüzden duş aldıktan sonra vücudunuzu nemlendirmeye özen gösterin. Vücudunuzu nemlendirdikten sonra parfüm uygulayın

DOĞRU FORMÜLLERİ SEÇTİĞİNİZDEN EMİN OLUN

Parfümler her ciltte ve tende değişiklik göstermektedir. Aynı koku kimi tende başka kokarken kimi tende bambaşka kokabilir. Bu nedene siz de gün boyunca kalıcı bir parfüm elde etmek istiyorsanız mutlaka EDP ürünlerden tercih etmelisiniz. EDP yani yoğunluk olarak en fazla kokuyu veren parfümleri tercih etmeye özen gösterin.

PARFÜMÜNÜZÜ VAZELİNLE SABİTLEYİN

Parfümünüzün kalıcı olmasını sağlayan bir başka etken ise vazelin sürmektir. Vazelinin içerisindeki petrolyum, parfümün tutunacağı bir doku hazırlar ve parfümün hemen buharlaşmasını engelleyerek daha kalıcı bir koku sağlar. Parfümünüzü sıkacağınız yerlere önceden bir miktar vazelin sürmeyi mutlaka deneyin.

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