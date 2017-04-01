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Parfüm nereye sıkılmalı?

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Parfüm nereye sıkılmalı?
Koku birçok insan tarafından en çok dikkat edilen konulardan biri. Kullanılan parfümlerin tene uygunluğu kadar kalıcılığı da önem taşıyor. Haberimizde yer alan yöntem parfüm kalıcılığı konusunda size fazlasıyla yardımcı olacak...

Kokuya önem veren birçok kişi için parfümünün kalıcığını taşımak büyük anlam taşıyor. Uzun süre güzel kokmak isteyen kişiler parfümü ne şekilde kullanmalı? Koku kalıcılığı en iyi nasıl sağlanır?

PARFÜM NEREYE SIKILMALI

Bilekler, boyun, göğüs arası, diz araları, kulak arkası gibi bölgeler nemli ve sıcak olduğu için kokuyu daha iyi yayacaktır. Göbek deliğinin parfüm kokusunu vücut sıcaklığıyla yaymak için merkez nokta olduğu da konuşulmakta. Kısa saçlı olanlar ise parfümü saç diplerine sıkarak kokunun yayılmasını sağlayabilir. Parfümün güzel kokması için kullanılan bölgenin temiz olması gerekiyor. Etkileyici ve güzel bir kokunun ilk şartlarından biri temiz bir ten, banyo sonrası kullanılan parfümün kalıcılığı daha fazla olmakta.

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