Parfüm nereye sıkılmalı?

Kokuya önem veren birçok kişi için parfümünün kalıcığını taşımak büyük anlam taşıyor. Uzun süre güzel kokmak isteyen kişiler parfümü ne şekilde kullanmalı? Koku kalıcılığı en iyi nasıl sağlanır?
PARFÜM NEREYE SIKILMALI
Bilekler, boyun, göğüs arası, diz araları, kulak arkası gibi bölgeler nemli ve sıcak olduğu için kokuyu daha iyi yayacaktır. Göbek deliğinin parfüm kokusunu vücut sıcaklığıyla yaymak için merkez nokta olduğu da konuşulmakta. Kısa saçlı olanlar ise parfümü saç diplerine sıkarak kokunun yayılmasını sağlayabilir. Parfümün güzel kokması için kullanılan bölgenin temiz olması gerekiyor. Etkileyici ve güzel bir kokunun ilk şartlarından biri temiz bir ten, banyo sonrası kullanılan parfümün kalıcılığı daha fazla olmakta.
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