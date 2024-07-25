Paris 2024 Olimpiyatları: Rus aşçı 'düşmanlığı yayma planı' iddiasıyla tutuklandı

Fransız polisi 40 yaşındaki bir Rus şefi, Paris'te yapılacak 2024 Yaz Olimpiyatları sırasında "geniş çaplı" provokatif eylemler hazırladığı şüphesiyle tutukladı.
Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'teki Seine Nehri'nin kıyısında bulunan aşçının evine yapılan polis baskınında, Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi (FBS) ile bağlantılı olduğuna ilişkin bazı belgeler bulundu.
Tutuklu yargılanan Rus şef, "Fransa'da düşmanlığı yaymak" amacıyla istihbarat paylaştığı gerekçesiyle soruşturuluyor.
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