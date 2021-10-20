  • BIST 1.431,610
  • Altın 532,76
  • Dolar 9,3100
  • Euro 10,8100
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Paris Anlaşması'na rağmen hükümetler fosil yakıt üretimini artırmayı planlıyor

» »
Paris Anlaşması hedefleri ve verilen sıfır emisyon taahhütlerine rağmen hükümetler, 2030'a kadar fosil yakıt üretimini artırmayı planlıyor.
Paris Anlaşması'na rağmen hükümetler fosil yakıt üretimini artırmayı planlıyor

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), Stockhold Çevre Enstitüsü (SEI), Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü (IISD), Uluslararası Denizaşırı Kalkınma Enstitüsü (ODI) ve düşünce kuruluşu E3G tarafından hazırlanan 2021 Üretim Açığı Raporu yayımlandı.

Çeşitli üniversite, düşünce ve araştırma kuruluşunda görev yapan 40'ı aşkın araştırmacının katkı sağladığı rapor, hükümetlerin planladığı kömür, petrol ve doğal gaz üretimine yönelik gelişmelerin Paris Anlaşması'nda belirlenen hedeflerle uyumsuz olduğunu ortaya koyuyor.

Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Almanya, Hindistan, Endonezya, Meksika, Norveç, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve ABD olmak üzere en fazla fosil yakıt üretimi yapan 15 ülke profilinin incelendiği rapora göre, gelecek 20 yılda hükümetler, küresel çapta petrol ve doğal gaz üretiminde artış, kömür üretimin de ise az miktarda düşüş öngörüyor.

Hükümetlerin 2030'a kadar toplam fosil yakıt üretimi planları, küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırmak için olması gereken seviyeden yaklaşık yüzde 110 daha fazla üretim içeriyor. Söz konusu fosil üretim artışı kapsamında, 2030'da olması gerekenden yüzde 240 daha fazla kömür, yüzde 57 petrol ve yüzde 71 daha fazla doğal gaz üretimi hedefleniyor.

Küresel doğal gaz üretiminde en fazla artışın 2020-2040 yılları arasında gerçekleşeceği öngörülüyor. Gaz üretimindeki bu yükselişin de Paris Anlaşması'nda belirlenen küresel sıcaklık artışı eşiğiyle uyumsuz olduğu belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapora ilişkin değerlendirmesinde, dünyanın en gelişmiş ekonomilerinin uluslararası kömür finansmanını sonlandırmak için yaptığı açıklamaların fosil yakıtların aşamalı olarak devreden çıkarılması için önemli olduğunu belirterek, "Ancak bu raporun açıkça gösterdiği gibi, temiz bir enerji geleceğine ulaşmak için önümüzde hala uzun bir yol var. Fosil yakıtlara yönelik finansmanı sonlandırmayan tüm kamu finansman kuruluşlarının yanı sıra ticari banka ve varlık yöneticilerini kapsayan özel finans kuruluşlarının, enerji sektörünün karbondan tamamen arındırılmasını sağlamak ve herkesin yenilenebilir enerjiye erişim sağlamasını teşvik etmek üzere fonlarını acilen kömür yerine yenilenebilir kaynaklara yönlendirmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Raporun başyazarı Ploy Achakulwisut de küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefiyle tutarlı olmak için tüm dünyada kömür, petrol ve doğal gaz üretiminin "derhal ve keskin" şekilde azaltılması gerektiğini vurgulayarak, "Ancak mevcut durumda hükümetlerin planladıkları ve destek sundukları fosil yakıt üretim seviyeleri, 1,5 derece sınırının güvenli bir şekilde başarılmasını sağlayacak seviyenin oldukça üzerinde." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Norveç, Kuzey Kutbu'ndaki son kömür madenini kapatma kararı aldı03 Ekim 2021 Pazar 11:03
  • İklim krizi: COP26 öncesi genç aktivistlerden liderlere 'Söz değil eylem' çağrısı30 Eylül 2021 Perşembe 22:59
  • 3 bin 493 köpek balığı yüzgecine el konuldu25 Eylül 2021 Cumartesi 22:02
  • Dünya Meteoroloji Örgütü’nden ürküten açıklama23 Eylül 2021 Perşembe 10:04
  • ‘İklim krizi milyonlarca kişiyi köleliğe ve insan kaçakçılığına zorluyor’20 Eylül 2021 Pazartesi 12:42
  • İklim değişikliği: Sıcaklığın 50 derecenin üzerine çıktığı gün sayısı, 40 yılda iki katına çıktı14 Eylül 2021 Salı 15:15
  • Geçen yıl rekor sayıda çevre hakları savunucusu öldürüldü13 Eylül 2021 Pazartesi 12:29
  • “Yaban Hayatı Destekleyelim” Etkinliği Düzenleniyor10 Eylül 2021 Cuma 14:58
  • BM'den "küresel ısınma" uyarısı: Hiçbir ülke güvende değil07 Eylül 2021 Salı 15:10
  • Bilim insanları: Dünyayı etkileyecek yanardağ patlamaları yakın06 Eylül 2021 Pazartesi 21:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti