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Paris fosil yakıtlı araçlara kapısını kapatıyor

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Paris fosil yakıtlı araçlara kapısını kapatıyor
Fransa'nın başkenti Paris, tüm fosil yakıtlı otomobillerin kente girişini yasaklamaya hazırlanıyor. Kararın en geç 2030'da hayata geçirilmesi bekleniyor.

Dünyanın en çok ziyaret edilen kenti Paris, fosil yakıtlı otomobillerin şehre girişini 2030 yılından önce yasaklamayı planlıyor.

Kentin ulaştırma politikaları sorumlusu Christophe Najdovski, fosil yakıtlı araçların sera gazı salınımına yol açan ana faktörlerden biri olduğunu söyledi. Najdovski bu projeyle amaçlarının Paris’teki sera gazı salınımını azaltmak olduğunu belirtti.

Kararın elektrikli araçları etkilemeyeceği açıklandı.

Hedef 2050’de sıfır karbon salınımı

Fransa Ekoloji Bakanı Nicolas Hulot, geçtiğimiz aylarda ülke genelinde 2040’a kadar tüm benzin ve dizel yakıtlı araçların satışını yasaklayarak, 2050’de sıfır karbon salınımı hedefine ulaşmayı planladıklarını açıklamıştı.

2017’nin ilk yarısında Fransa genelinde satılan tüm araçların yüzde 95,2’sini fosil yakıtlı araçlar oluşturuyor.

2016 verilerine göre, 66 milyon nüfuslu Fransa’da 32 milyon araç bulunuyor. Parislilerin birçoğu otomobil sahibi olmak yerine toplu taşıma, bisiklet gibi araçları kullanmayı tercih ediyor.

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