Paris Hilton’un 100 bin doları ve müstehcen fotoğrafları çalındı

ABD'li model, oyuncu ve şarkıcı Paris Hilton, bilgisayar korsanı bir kadının kurbanı oldu. Saldırganın, Hilton’un hesaplarını kırarak 100 bini aşkın dolarını ve müstehcen fotoğraflarını ele geçirdiği bildirildi.

TMZ sitesinin yayınladığı haberde siber saldırganın, Hilton otellerinin varisi olan model ve aktris Paris Hilton’u 2015-2017 döneminde takip ettiği ve ABD’li yıldızın banka hesaplarına ve iCloud hesabına ulaşmayı başardığı belirtildi.

Habere göre saldırgan, 2015’te yeni yıl partisi için Hollywood Roosevelt Hotel’de oda rezervasyonu yaptırırken Hilton’un kredi kartlarındaki verileri kullandı. Olayı soruşturan yetkililerin verdiği bilgiye göre bilgisayar korsanı sadece o gece yaklaşık 40 bin dolar harcadı.

Saldırganın ayrıca Hilton’un yardımcılarından birine e-posta yoluyla mesaj göndererek hesabına 80 bin dolar aktarmasını istediği kaydedildi.

Korsanın Paris Hilton’a ait müstehcen fotoğrafları da ele geçirdiği, fakat onlarla ne yaptığı konusunda bilgi olmadığı öğrenildi.

Habere göre Paris’in yanı sıra babası Richard Hilton ve kız kardeşi Nicky de saldırganın kurbanı oldu.

Olayı soruşturan yetkililerin 2017’de bilgisayar korsanına ulaştığı belirtilen haberde, kadının banka dolandırıcılığı yaptığını itiraf ettiği ve mahkemenin hakkında vereceği kararın önümüzdeki pazartesi açıklanacağı ifade edildi.

Savcıların saldırgan için 57 ay hapis cezası ve yaklaşık 318 bin dolar tazminat talep ettikleri belirtiliyor.