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Paris Orly Havalimanı'ndaki saldırı...

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Paris Orly Havalimanı'ndaki saldırı...
Paris savcısı François Molins, başkentin bir banliyösünde dün sabah polise ateş açan ve daha sonra Orly Havalimanı'nda devriye gezen askerlere saldırdıktan sonra öldürülen kişinin Zyed Ben Belgacem olduğunu açıkladı.

Fransız savcı, iki saldırı ile ilgili olarak basın toplantısı düzenledi.

Savcı, öldürülen kişinin havalimanı terminalinde devriye gezen askerlere saldırmadan önce “Silahlarınızı yere bırakın. Ben burada Allah adına ölmeye geldim. Birçok kişi ölecek” diye bağırdığını söyledi.

Saldırganın, bir kadın askerin tüfeğini almak istemesi üzerine, iki dakika süreyle boğuşma yaşandığını kaydeden savcı, daha sonra bu kişinin diğer askerler tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Savcı Belgacem, 39 yaşındaki bu kişinin, başkent yakınlarındaki Seine-Saint-Denis kasabasında sabah yerel saat ile 06.55’te rutin bir polis kontrolü sırasında aracının durdurulması üzerine ateş açtığını ifade ederek, saldırganın, polisin yaralanmasına yol açtığını ve ardından kaçtığını bildirdi.

Saldırganın daha sonra ailesini cep telefonuyla arayarak, “Ben bir saçmalık yaptım” dediğini aktaran savcı, bu kişinin daha sonra Val-de-Marne banliyösünde kullandığı Clio marka aracı terk edip, bir bara girdiğini ve burada havaya ateş açarak içerideki müşterileri tehdit ettiğini kaydetti.

Savcı, Citroen Picasso marka bir başka  otomobili çalıp Orly Havalimanı’na giden saldırganın, ikinci saldırıyı gerçekleştirdiği söyledi.     

Savcı, saldırganın sırt çantasından yakıt dolu bir bidon, bir adet Kur'an ve cebinden 750 avro nakit çıktığını bildirdi.

Poliste sabıkası olan ve silahlı soygun, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan birkaç kez hüküm giyen saldırganın 2011 ve 2012 yıllarında cezaevinde “radikalleştiğini” kaydeden savcı, bu şüphelinin, hakkında geçen yıl açılan başka bir dava yüzünden adli denetim altında olduğu bilgisini paylaştı.

Fransız savcı, bu saldırı ile ilgili olarak öldürülen saldırganın babası, kardeşi ve kuzenin gözaltına alındığını duyurdu.

Saldırının ardından Orly Havalimanı'ndaki uçuşlar bir süre durdurulurken, yolcular tahliye edilmişti.

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