Paris’e hız sınırı getirildi: Sebebi çevre kirliliğini azaltmak

Fransa’da gündem başkent Paris’te otomobil ve motosiklet sürücülerine getirilen 30 kilometrelik hız sınırı. Başkentte yol güvenliğini sağlamak ve hava kirliliğini azaltmak için 30 kilometre hız sınırı getirildi.

Fransa’da gündem başkent Paris’te otomobil ve motosiklet sürücülerine getirilen 30 kilometrelik hız sınırı. Başkentte yol güvenliğini sağlamak ve hava kirliliğini azaltmak için 30 kilometre hız sınırı getirildi.

Fakat alınan bu karar bazı kesimlerin tepkisini çekti. Bazı Parisliler bu kararın trafiği artıracağını söylerken, çevre kirliliğine ise bir etkisi olmayacağını iddia etti.

Saatte 30 kilometre hız sınırının trafiği artıracağı ve vatandaşların uzun süre yollarda kalmak zorunda kalacağını söylerken şehir yönetimi 144.000 park alanından 60.000’inin ise kaldırılacağını açıkladı. Yeraltı otoparklarının yayılacağını açıklayan yetkililer Parisliler için yeni park alanları, yürüyüş alanları ve bisiklet yolları oluşturulacağını vurguladı.

Paris belediyesi tarafından yapılan ankette ise Parislilerin yüzde 59’u yönetimin bu kararını destekliyor.