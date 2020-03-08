Paris’in en kalabalık ilçesinde belediye başkanlığı için Türk ve Ermeni kökenli adaylar yarışıyor

Fransa’da gelecek hafta ilk turu düzenlenecek belediye başkanlığı seçimlerinde başkent Paris’in en kalabalık ilçesi olan 15. bölgede (arrondissement) belediye başkanı adayı olan Türk kökenli Agnes Evren, yarışın en iddialı isimleri arasında yer alıyor.

Aynı zamanda Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi olan Fransız Parlamenter Agnes Evren’in, merkez sağ oyların yoğunlukta olduğu bu bölgede seçimi kazanma şansı oldukça fazla.

15. bölge, 2017 rakamlarına göre 250 bini aşan nüfusuyla Paris’in en kalabalık ilçesi. Evren’in aday olduğu partinin üyesi Philippe Goujon, bu bölgede daha önce üst üste seçim kazanma başarısı gösterdi. Evren, daha önce 15. bölgede belediye başkan yardımcılığı görevinde de bulundu.

Ermeni kökenli adaya karşı yarışıyor

Evren'in, bu seçimde en önemli rakibi Sosyalist Parti’den Ermeni kökenli aday Anouch Toranyan olacak.

Paris’te Büyükşehir Belediye Başkanı olan Sosyalist Anne Hidalgo, bu seçimde yine aday. En büyük rakibi ise Cumhuriyetçiler'in adayı eski Adelet Bakanı Rachida Dati.

Fransa’nın istikbal vaat eden siyasetçisi

AP’nin son seçimlerinde Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy’nin partisi Cumhuriyetçiler'in listesinden ikinci sırada aday gösterilen ve yarışı rahat bir şekilde kazanan Agnes Evren, Fransız siyasetinde son dönemde isminden oldukça sık bahsettiren genç bir politikacı olarak ön plana çıkıyor.

Evren, geçen yıl “Generation Femmes d’Inflence” adlı kuruluş “Fransız siyasetindeki gelecek vaat eden en etkili kadın ödülüne” aday gösterilmişti.

“Generation Femmes d’Inflence” adlı kuruluş, her yıl siyaset, ekonomi ve kültür alanında en başarılı ve istikbal vaat eden kadınları seçiyor.

Fransız siyasetinin parlayan yıldızı Agnes Evren kim ?

Fransa’ya yıllar önce göç eden 9 çocuklu bir Türk ailenin kızı olan 48 yaşındaki Evren, siyaset alanındaki kariyerine 2001 yılında Paris’in 15. Bölgesinde Belediye Başkan Yardımcısı olarak başladı.

Sorbonne Üniversitesi’nde siyasal bilgiler okuyan Evren, Avrupa Parlamentosu seçim kampanyasında, hitap gücüyle televizyonlarda partisinin popüler yüzü olurken, yazılı basında da sıkça yer alıyor.

Le Parisien gazetesi son olarak Evren ile ilgili “zor koşullardaki banliyöden Brüksel’e giden yolculuk” başlığı ile verdiği makalede, başarılı Türk kökenli kadının Fransa’da göç ve uyum konusunda kesin bir başarı öyküsü olduğu yorumunu yaptı.