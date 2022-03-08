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Paris’in en ünlü caddesini koyunlar doldurdu

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Paris’in en ünlü caddesini koyunlar doldurdu
Paris’in en ünlü caddesini koyunlar doldurdu

Fransa’nın başkenti Paris’in ünlü Champs-Elysees Caddesi koyun ve kuzulardan oluşan korteje ev sahipliği yaptı.

Paris’te düzenlenen 58’inci Tarım Fuarı’nın kapanışı dolayısıyla ülkenin önemli hayvancılık merkezlerinden Pyrenees-Atlantiques bölgesindeki Bearn kentinden gelen çiftçiler 2022 koyunun yanısıra çoban köpekleri, büyükbaş hayvan ve atlarla Zafer Takı’na doğru yürüdü.

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Başbakan Jean Castex ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun başlattığı, Bearn kentinden müzisyen ve dansçıların da eşlik ettiği 500 metrelik korteji her yaştan çok sayıda Parisli izlemeye geldi.

Çocukların, kortej geçişinde koyun ve kuzuları sevmeye çalışması renkli görüntüler oluşturdu.

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Çiftçiler, ‘koyun defilesiyle’ hayvancılık ve kırsal yaşamın önemine dikkati çekmek istediklerini belirtti.

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