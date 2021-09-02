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Paris'in göbeğinde çadır kurdular

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Fransa'da aylardır sokaklarda kalan 600 göçmen ve evsiz Paris'te valilik binası önünde çadır kurdu.
Paris'in göbeğinde çadır kurdular

Fransa'da aylardır sokaklarda kalan 600 göçmen ve evsiz Paris'te valilik binası önünde çadır kurdu. Çoğu Afrikalı olan düzensiz göçmenler, acil barınma talebinde bulundu. Görüntüler Fransa'nın başkenti Paris'ten.

Binlerce düzensiz göçmen, daha iyi bir hayat umuduyla gittikleri Avrupa'nın göbeğinde aylardır sokakta yaşıyor.

600 göçmen acil barınma talebinde bulundu

Çoğu Afganistan ve Afrika ülkelerinden 600 göçmen maruz kaldıkları koşullara dikkat çekmek amacıyla valilik binası önünde çadır kurdu. Acil barınma talebinde bulundu.

Göçmenlere yardım derneğinden yapılan açıklamada "Yerleri sokak değil, sabit konut ve okul" ifadesi kullanıldı. Bu kişilerin barınma ihtiyacının acilen giderilmesi gerektiği vurgulandı.

 

Fotoğraf: AA

[Fotoğraf: AA]

 

 

Dernekler göçmenlere konut sağlanması için çaba sarf ediyor

Bu eylemin evsizler için yapılan 10'uncu eylem olduğuna dikkat çekilen açıklamada, 2020'den bu yana yapılan eylemler sayesinde 3 bin 600'den fazla evsize barınma sağlandığı açıklandı.

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünün verilerine göre ülkede 3 milyondan fazla boş ev bulunuyor. Bunların 400 bini Paris’in içinde yer aldığı Ile-de-France bölgesinde.

Dernek temsilcileri, göçmenlerin bu dairelere yerleştirilmesi çağrısı yapıyor.

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