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Paris'in ilk ve tek ‘çıplaklar restoranı' kapanıyor

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Fransa'da nudistler için özel olarak ayrılmış 460 mekan bulunuyor ancak bunların çoğunluğunu plajlar oluşturuyor
Paris'in ilk ve tek ‘çıplaklar restoranı' kapanıyor

Fransa’nın başkenti Paris’in güneybatısında açılan ilk nudist restoranı O’naturel müşteri yokluğu nedeniyle 16 Şubat’ta kapanacağını duyurdu.

Fransız gazetesi Le Figaro’nun haberine göre, Paris’in lüks semtlerinden 12’nci bölgede bulunan restorana giren müşterilerin, restoranda yemek için bazı koşulları yerine getirmesi gerekiyor. Sadece rezervasyon yapanların alındığı restorana 20 yaş altı kişiler ebeveyn izni olmadan alınmıyor.

Yemeğe geçmeden önce tüm müşteriler giysilerini ve cep telefonlarını vestiyerde bırakmak zorundalar. Yaklaşık 20 masalı restoranın menüler menüsündeki yemeklerin fiyatları 39 ila 49 Euro (245 ila 307 lira ) arasında değişiyor.

Kapanma kararının ardından açıklama yapan restoranın kurucularından Mike ve Stephane Saada kardeşler, müşterilerine son bir çağrıda bulunarak kapanmasına az bir süre kala restorana kalabalık gelmelerini istedi.

Fransa’da nudistler için özel olarak ayrılmış 460 mekan bulunuyor ancak bunların çoğunluğunu plajlar oluşturuyor.

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