Paris’in uçan nehir taksileri: SeaBubbles

Deniz hız rekoru sahibi iki sporcunun fikri olan deniz taksileri, hydrofoil kanatları sayesinde nehirlerde uçar gibi gidecekler.

Paris sakinleri bu sene ilk uçan taksileri deneme fırsatı bulacaklar. Ama bu taksiler gökyüzünde değil, suyun üzerinde uçuyor olacak. SeaBubbles ismi verilen sevimli 4 kişilik nehir tekneleri, hydrofoil özellikleri sayesinde belli bir hızın üzerine çıkınca su yüzeyinden yükseliyorlar. Bu tekneler Paris'in kanallarında alternatif bir yolcu taşıma yöntemi olarak kullanılacaklar.SeaBubbles fikri, dünya yelkenli tekne hız rekorunu iki kez kırmış Alain Thébault'un aklından çıkmış. Bir gün Thébault'un kızları gelip kendisine “Baba iki kere hız rekoru kırmış olman çok güzel ama bu becerini neden tüm insanlık için kullanmıyorsun? Başkaları da senin gibi denizin üstünde uçamazlar mı?” diye sormuş. Thébault da yanına yine kendisi gibi bir sporcu olan windsurf hız rekortmeni Anders Bringdal'ı alıp firmasını kurmuş.

SeaBubbles deniz taksileri fiberglas ve yüksek yoğunluklu dayanıklı köpükten imal edilecek. Suda 11-14 kilometre hızla hareket edecek tekneler elektrikli motorlar kullanacak. Teknenin bataryaları tek şarjla 80-100 kilometre mesafe gitmeyi sağlayacak. Özel hydrofoil tasarımı sayesinde sudan yükselecek ve su direncinin yüzde 40 kadarından kurtuldukları için uçuyor hissi verecekler. Tekneler nehir boyunca özel duraklarda yolcu alıp bırakacak ve şarj olacaklar. Duraklar güneş ve dalga enerjisinden elektrik üreten sistemlere sahip olacak.

Hem şehirde yaşayanlar, hem de turistler için hızlı, temiz ve pratik bir ulaşım yöntemi olacak bu deniz taksileri Haziran ayında çalışmaya başlayacak.