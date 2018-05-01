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Paris'te 1 Mayıs gösterilerine göz yaşartıcı gazla müdahale

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Fransa'nın başkenti Paris'te 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle yürüyüş yapan göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Paris'te 1 Mayıs gösterilerine göz yaşartıcı gazla müdahale

Fransa'da 1968 Mayıs olaylarının 50. yıl dönümünde 1 Mayıs İşçi Bayramı gösterileri olaylı geçiyor.

Demiryolu işçileri ve Air France çalışanlarının yaptığı grevlerin gölgesinde düzenlenen 1 Mayıs gösterilerine karşı Fransız polisi çok sıkı güvenlik önlemleri aldı.

Bastille Meydanında buluşan yaklaşık 1200 gösterici, yürüyüş sırasında çevredeki mağazalara ve restoranlara saldırıp arabaları yakınca polis müdahalesiyle karşılaştı.

Polis ekiplerinin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahalesi sonucunda Sputnik muhabiri ve onlarca kişi yaralandı.

Sputnik muhabiri durumunun normal olduğunu belirtti.

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