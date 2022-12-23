Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne silahlı saldırı: Üç kişi yaşamını yitirdi; kentte başlayan protestoya polis müdahale etti

Fransa'nın başkenti Paris'te şehir merkezinde silahlı saldırı meydana geldi. Üç kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda, birinin ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Fransa basını, Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen şüphelinin tutuklandığını yazdı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransa Kürtleri Paris'in ortasında hain bir saldırının hedefi oldu. Kalbimiz kurbanlar ile aileleri ve yakınları için yaşam mücadelesi verenlerle." ifadelerini kullandı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Paris'in Rue d'Enghien bölgesinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Fransız BFM TV'nin aktardığına göre ise, silahlı saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybederken, birden fazla yaralı olduğu kaydedildi.

Le Parisien gazetesi, saldırının Ahmet Kaya Kültür Merkezi çevresinde gerçekleştiğini aktardı. Le Parisien’in polis kaynaklarına dayandırdığına göre, saldırganın 69 yaşında bir Fransız vatandaşı olduğu belirtildi.

Fransız basınında, saldırganın, Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtildi.

RTL radyosunun aktardığına göre, olay yerindeki tanıklardan biri, sokakta yedi ila sekiz el ateş edildiğini ifade etti.

Saldırganın saldırıyı neden gerçekleştirdiği belirlenemezken görgü tanıkları, saldırganın Ahmet Kaya Kültür Merkezi’ni hedef alarak ırkçı bir motivasyonla hareket ettiğini söyledi.

Paris Savcısı Laure Beccuau, saldırganın geçen yıl bir göçmen kampında çadırlara kılıçla saldırmaktan hapis cezası aldıktan sonra serbest bırakıldığını doğruladı.

Saldırının gerçekleştiği bölgenin Belediye Başkanı Alexandra Cordebard, saldırganın da olay yerinde yaralandığını söyledi. Belediye Başkanı, Ahmet Kaya Kültür Merkezi, bir kuaför ve bir restorana ateş açıldığını söyledi.

"Kürtlerin özellikle hedef alındığı söylenemez"

Olay yerine gelen İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, saldırganın aşırı sağcı olduğuna ilişkin kesin bilgi olmadığını söyledi. Darmanin, "Saldırgan bilinçli olarak yabancıları hedef alsa da Kürtlerin özellikle hedef alındığı söylenemez." dedi.

İçişleri Bakanlığı görevi yürüttüğünden bu yana 9 tane aşırı sağcı motifli olay gerçekleştirildiğini ve 11 aşırı sağcılara ait derneğin kapatıldığını belirten Darmanin, saldırganın bunlardan hiçbiriyle bağlantısına ilişkin bir delil bulunmadığını aktardı.

Darmanin, devam eden adli soruşturma neticesinde gelecek saatlerde daha net bilgilerin paylaşılacağını kaydederek saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını hatırlattı.

Saldırgan daha önce göçmen merkezine de saldırmış

Fransız basınında, 69 yaşındaki saldırganın, Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtildi.

Haberlerde, saldırganın daha önce de 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı bilgisine yer verildi. Saldırganın bu nedenle hapse atıldığı ve bu aralık ayında hapisten çıktığı anımsatıldı.

Protestolar başladı; polisten biber gazlı müdahale geldi

Paris’te Ahmet Kaya Kültür Merkezi’ne yönelik silahlı saldırıyı protesto eden kitleye Fransız polisi müdahalede bulundu. Müdahalede yaralananların ve gözaltına alınanların olduğu belirtiliyor.

Fransa’nın başkenti Paris’te Strasbourg Saint Denis Mahallesi’nde bulunan Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’ne 69 yaşında bir kişinin silahlı saldırısı sonucu 3 kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Gérald Darmanin'in olay yerine gelmesinin ardından Kürtlerin protestoya başladığı ve polisin biber gazı ile müdahale ettiği belirtildi.

Darmanin, zanlının açıkça yabancıları hedef almak istediğini ancak özellikle Kürtleri seçtiğine dair henüz bir kanıt bulunmadığını ifade etti.

HDP'den açıklama: Bu ölümcül saldırının azmettiricilerinin kim olduğunu tahmin edebiliyoruz

Fransa'nın başkenti Paris'teki Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne düzenlenen saldırıyla ilgili HDP'nin Genel Merkez ve Resmi Avrupa Temsilciliği, Twitter üzerinde açıklama yaptı.

Avrupa Temsilciliği tarafından yapılan paylaşımda "Fransız BFMTV'nin son haberine göre, Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne düzenlenen saldırıda iki kişi öldü. Birkaç kişi yaralandı. Bu ölümcül saldırının azmettiricilerinin kim olduğunu tahmin edebiliyoruz. Avrupa'daki Kürt halkıyla acilen dayanışma çağrısı yapıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

HDP resmi hesabından yapılan paylaşımda da, "10 yıl önce Paris’te 3 kadının katledilmesinin arkasındaki tüm güçlerin açığa çıkarılmaması ve sorumluların cezalandırılmaması bugün Paris’te yine bir katliam yaşanmasının önünü açtı. Fransa bu ırkçı katliamı tüm yönleriyle derhal aydınlatmalıdır." denildi.

Demirtaş'tan taziye mesajı: Takipçisi olacağız

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Paris'teki Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne düzenlenen saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Demirtaş, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da etiketlediği gönderisinde şunları yazdı:

"Paris Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezine yapılan saldırıyı kınıyorum. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve halkımıza baş sağlığı, yaralılara şifa diliyorum. Saldırının tüm yönlerinin ortaya çıkarılması Fransa makamlarının sorumluluğundadır. Takipçisi olacağız."

Macron: Kalbimiz kurbanlar ile aileleri ve yakınları için yaşam mücadelesi verenlerle

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'in 10. Bölgesinde 69 yaşındaki bir Fransız'ın düzenlediği ve 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa Kürtleri Paris'in ortasında hain bir saldırının hedefi oldu. Kalbimiz kurbanlar ile aileleri ve yakınları için yaşam mücadelesi verenlerle." ifadesini kullanarak saldırgana müdahale eden Fransız polisini tebrik etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te, 69 yaşında bir Fransız vatandaşının, Paris'in 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde etrafa silahla ateş açması sonucu en az 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin olay yerine gelerek yaptığı açıklamada "Saldırgan bilinçli olarak yabancıları hedef alsa da Kürtlerin özellikle hedef alındığı söylenemez." ifadesini kullanmıştı.