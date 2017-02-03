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SON DAKİKAParis'te bıçaklı bir kişiyi polis vurdu

Paris'te bıçaklı bir kişiyi polis vurdu

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Paris'te bıçaklı bir kişiyi polis vurdu
Fransa'nın başkenti Paris'te Louvre Müzesi'ne bıçakla girmeye çalıştığı iddia edilen bir kişi, polis tarafından vuruldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te Louvre Müzesi'ne bıçakla girmeye çalıştığı iddia edilen bir kişi, polis tarafından vuruldu.

Bıçaklı kişinin yaralı gözaltına alındığı belirtiliyor.

Başka bir kaynak ise, Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'nin altkasında bulunan dükkana sırt çantalı birinin girmeye çalıştığı iddia edildi.

Olay sonrası güvenlik önlemi alan polis bölgedeki insanları tahliye etti

Fransa İçişleri Bakanlığı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, olayın "ciddi" olmadığını belirtti.

Olay sonrası bölgedeki bir Twitter kullanıcısı sosyal medyadan tahliye sonrasına ait bu görüntüyü paylaştı:

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