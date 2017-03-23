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Paris’te bir cami tahliye edildi

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Paris’te bir cami tahliye edildi
Fransa’nın başkenti Paris’in Clichy-la-Garenne banliyösündeki caminin polis tarafından bu sabah tahliye edildiği bildirildi.

Fransa’nın başkenti Paris’in Clichy-la-Garenne banliyösündeki caminin polis tarafından bu sabah tahliye edildiği bildirildi.

BFM TV kanalı, icra memuru ile gelen polisin, cami derneği ile itilafta olan sağ eğilimli belediyenin tahliye kararını gerekçe göstererek ibadet yerinin kapısına kilit vurduğunu duyurdu.

Cami cemaatinden yaklaşık 50 kişinin tahliyeden sonra yeniden içeri girerek oturma eylemi yaptığını duyuran televizyon kanalı, bu kişilerin daha sonra polis tarafından zorla ibadet yerinden çıkarıldığını bildirdi.

Camideki direniş eylemini filme çekerek sosyal medyada paylaşan cemaat, çok sayıda destek mesajı aldı.

Bu arada cemaatin güvenlik güçlerine direnmesi sırasında üç polis hafif yaralanırken, bir kişi polise mukavemet suçundan sorgulandı.

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