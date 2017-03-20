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Paris'te bomba alarmı

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Paris'te bomba alarmı
Fransa'nın başkenti Paris'te mali savcılık ofisinin bulunduğu binadakiler bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te mali savcılık ofisinin bulunduğu binadakiler bomba ihbarınedeniyle tahliye edildi.

Paris polisine TSİ 12.00 sıralarında gelen bomba ihbarı üzerine, mali savcılık ofisi binasına bomba imha ekipleri yönlendirildi.

Binadaki çalışanlar dışarı çıkarılırken, çevrede de geniş güvenlik önlemleri alındı.

Paris'in ikinci büyük havalimanı Orly'de geçen cumartesi günü de bir saldırgan devriye gezen bir askerin silahını almak istemiş ve vurularak öldürülmüştü.

Terör endişesi nedeniyle son günlerde panik yaşanan Paris'te geçen perşembe günü de IMF binasına bombalı paket gönderilmiş, paketin açılması sırasında bir görevli hafif yaralanmıştı.

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