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Paris'te bomba alarmı: Zafer Takı'nın bulunduğu bölge tahliye edildi

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Paris'te bomba alarmı: Zafer Takı'nın bulunduğu bölge tahliye edildi
Paris'te bomba alarmı: Zafer Takı'nın bulunduğu bölge tahliye edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te Zafer Takı anıtını çevreleyen bölge için verilen bomba ihbarı sonrası Eyfel Kulesi yakınlarında mühimmat dolu bir çanta bulundu.

Paris'te polise gelen bir ihbar üzerine Zafer Takı anıtını çevreleyen bölge güvenlik tedbiri amacıyla boşaltılması sonrası hayat normale döndü. Bomba uzmanları tarafından yapılan incelemede herhangi bir şey bulunamadı.

Ancak polisin yaptığı aramalar sırasında Eyfel Kulesi yakınlarında mühimmat dolu bir çanta ele geçirdiği bildirildi.

Polis, güvenlik güçlerinin bomba ihbarı almasının ardından Paris'in merkezindeki Arc de Triomphe'yi çevreleyen alanın boşaltılmış. Charles-de-Gaulle Etoile metro istasyonu, geçici süreyle kapatmıştı.

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