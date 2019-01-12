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Paris'te büyük patlama: 4 ölü, 36 yaralı

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Paris polisi yaptığı anonsta acil durum ekiplerinin olay yerine ulaşabilmesi için çevre yolların boş bırakılması gerektiğini belirtti
Paris'te büyük patlama: 4 ölü, 36 yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'te bir patlama meydana geldi. Patlamada çevredeki binalar hasar gördü. Olayda 4 kişi hayatını kaybederken en az 36 kişinin yaralandığı belirtildi.

Patlamanın 'Rue de Trevise'de bulunan bir fırında meydana geldiği belirtildi. Paris polisi yaptığı anonsta acil durum ekiplerinin olay yerine ulaşabilmesi için çevre yolların boş bırakılması gerektiğini belirtti.

CNN muhabiri Saskya Vandoorne'un Polis sözcüsünden aktardığına göre patlama gaz kaçağı sebebiyle meydana geldi. Vandoorne ayrıca ölüler ve yaralılar olabileceğini, ancak "kaç tane olduğunu söylemek için erken" olduğunu belirtti.

New York Times patlamada en az 36 kişinin yaralandığını belirtti. Reuters'ın yerel polisten aktardığına göre en az 9 kişi ise ağır yaralandı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner yaptığı açıklamada olayın kontrol altına alındığını ve 200'den fazla itfaiyecinin olay yerinde kurtarma çalışmaları yaptığını belirtti.

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