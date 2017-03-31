 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.315
  • Altın 145,465
  • Dolar 3,6372
  • Euro 3,8878
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAİstanbul'da alarm: Tüm giriş çıkışlar yarım saat sonra kapatılıyor

Paris'te Çinli göçmenlerin polise öfkesi sürüyor

» »
Paris'te Çinli göçmenlerin polise öfkesi sürüyor
Fransa'nın başkenti Paris'te 56 yaşındaki Çinli göçmen Shaoyo Liu'nun polis tarafından öldürülmesine yönelik protestolar dördüncü gününde de devam etti.

Çoğu Çinli 200'ü aşkın Asya kökenli göçmen, polisi protesto etmek için bu kez Republique Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, "Katil polis" sloganı atarak güvenlik güçlerine tepkilerini dile getirdi. Göstericiler ayrıca, "Sömürgeci Polis", "Fransa'daki Asyalılar uyanın", "Asyalılar burada baskı altında" yazan pankartlar taşıdı.

Bu arada, Le Parisien gazetesi, Fransız gizli iç istihbarat servisinin, başkentteki Çin mafya ağının gösterilerin arkasında olduğu görüşünü savunan bir notu hükümete gönderdiğini yazdı.

Fransız gazete, gizli servisin takibinde olan Çin mafya üyelerinin, dört gündür devam eden gösterilerin "baş aktörleri" olarak boy gösterdiği yönünde hükümete bilgi verildiğini duyurdu.

Aynı notta, öfkeli Çinli gençlerin bazı merkezler tarafından manipüle edildiği belirtildi.

Shaoyo Liu'nun ailesi daha önce basına yaptıkları açıklamada, göstericilere protestoların yatışması için çağrıda bulunmuştu.

Paris'te dört gün önce bir ihbar sonrası 19. bölgedeki adrese giden üç polise Liu'nun makasla saldırdığı öne sürülmüştü. Polis memurlarından birinin "nefsi müdafaa"da bulunarak Shaoyo'yu vurduğu kaydedilmişti.

Shaoyo'nun, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri beklenirken hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ailesi ise Shaoyo'nun polise herhangi bir saldırıda bulunmadığını, olay sırasında mutfakta balık temizlediğini ve zilin çalınması üzerine kapıya elinde makasla çıktığını iddia etmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Heineken, Macaristan'daki bira tartışmasında geri adım attı28 Mart 2017 Salı 14:39
  • Gürcistan bugünden itibaren Avrupa'ya vizesiz girecek28 Mart 2017 Salı 12:20
  • Alman politikacılarından Erdoğan'a tepki28 Mart 2017 Salı 11:09
  • Avustralya'da kasırga 35 bin evi elektriksiz bıraktı28 Mart 2017 Salı 09:43
  • Alman basını: MİT Almanya'da casusluk yapıyor28 Mart 2017 Salı 09:36
  • 4 milyon dolarlık dev altın sikke Berlin'de sergilendiği müzeden çalındı28 Mart 2017 Salı 09:16
  • 'Tecavüz sırasında çığlık atmadı', zanlı aklandı27 Mart 2017 Pazartesi 10:37
  • İstihbarat servisleri WhatsApp mesajlarını okuyabilmeli27 Mart 2017 Pazartesi 10:31
  • Almanya Başbakanı Merkel'e eyalet seçimi morali27 Mart 2017 Pazartesi 10:29
  • İngiltere'de Brexit sürecine dair endişeler27 Mart 2017 Pazartesi 10:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti