Paris'te Cremieux Sokağı sakinleri: Instagramcı istilasından bıktık

Paris'te, Arnavut kaldırımlı, güzel evlerle kaplı Cremieux Sokağı'nın sakinleri, Instagram'da paylaşmak için fotoğraf çekenlerden bıktıklarını söyledi. Belediyeden, belirli saatlerde sokağa girişin kısıtlanmasını istiyorlar.
Çok sayıda "beğeni" alan binlerce fotoğrafla Instagram'da büyük ilgi gören Cremieux Sokağı'nın bir sakini, sokaktaki tüm istenmeyen faaliyetleri belgelediği bir Instagram hesabı açtı.
Seyahat güncesi yazarı Kris Morton, sokakta yaşananların mükemmel fotoğraf arayışının nasıl bir sorun haline gelebileceğini gösterdiğini söyledi.
Sokağın sakinleri, giriş ve çıkışlara kapılar konulmasını ve kapıların yoğun saatlerde, akşamları, haftasonları ve iyi ışığın mükemmel Instagram fotoğrafını arayan insanlaı çektiği güneşin doğuş ve batış saatlerinde kapatılmasını istedi.
Bir sokak sakini France Info radyosuna yaptığı açıklamada, "Yemeğe oturuyoruz ve tam dışarıda insanlar fotoğraf çekiyor, rap şarkıcıları penceremizin altında video klip çekerken iki saat geçiriyor veya bekarlığa veda partileri yapanlar bir saat boyunca bağırıyor. Açıkçası, bıktık artık." dedi.
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