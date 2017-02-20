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Paris'te dağılan Barca, puanı 90. dakikada çıkardı

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Paris'te dağılan Barca, puanı 90. dakikada çıkardı
Barca'da galibiyet golünü Messi attı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Barcelona sahasında Leganes'i 2-1 yendi.

 

89 yıllık kulüp tarihinde ilk kez La Liga'da oynayan ve ligde kalma mücadelesi veren Leganes'e karşı çok zorlanan Barcelona'ya üç puanı yıldız futbolcusu Lionel Messi getirdi.

 

4. dakikada Messi'nin golüyle 1-0 öne geçen Katalan takımı, ilk yarıyı bu skorla önde kapattı. 71. dakikada defansta Sergi Roberto'nun hatasını iyi değerlendiren Unia Lopez, Leganes'e beraberliği getiren golü attı. 89. dakikada Neymar'ın ceza sahasında düşürüldüğü pozisyonda verilen penaltıyı kullanan Messi, takımının galibiyet golünü attı.

 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan ve hafta içinde deplasmanda Paris Saint Germain'e 4-0 yenildikten sonra Nou Camp'ta maça çıkan Barcelona, oynadığı futboldan dolayı taraftarının tepkisini aldı. Özellikle futbolculardan Andre Gomes'i ıslıklayan taraftarlar, teknik direktör Luis Enrique'ye de zaman zaman tepki gösterdi.

 

 

 

Barcelona, aldığı galibiyet ile puanını 51'e çıkartarak, 23. haftayı ikinci sırada bitirdi. İki maç eksiği olan Real Madrid ise 52 puanla liderliğini korudu. Leganes ise 18 puanla 17. sırada yer aldı.

 

Bu arada sakatlığı devam eden Arda Turan, Barcelona'nın kadrosunda yer almadı. Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique'nin sahaya sürdüğü ilk 11'de ise tek İspanyol futbolcu Sergi Roberto'nun olması dikkati çekti. 8 farklı ulustan futbolcunun sahaya çıktığı Barcelona'nın ilk 11'i şu isimlerden oluştu: Ter Stegen (Almanya), Sergi Roberto (İspanya), Samuel Umtiti (Fransa), Jeremy Mathieu (Fransa), Lucas Digne (Fransa), Ivan Rakitic (Hırvatistan), Andre Gomes (Portekiz), Rafinha (Brezilya), Lionel Messi (Arjantin), Luis Suarez (Uruguay), Neymar (Brezilya).

 

Barcelona'daki İspanyol futbolculardan Gerard Pique, Jordi Alba, Andres İniesta, Paco Alcacer, Carles Alena ve Denis Suarez yedek başlarken, bu futbolculardan İniesta, Denis ve Jordi Alba ikinci yarı oyuna girdi.

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