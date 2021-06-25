Paris'te düzensiz göçmenler 'acil barınma' talebiyle belediye binası önünde kamp kurdu

Fransa'da düzensiz göçmenler, içinde bulundukları kötü yaşam koşullarını duyurmak için Paris'te kamp kurdu. Refakatsiz çocuklar ile düzensiz göçmenler, kalıcı barınma imkanına kavuşmak için "acil barınma" talep ediyor.

Fransa'da Paris Belediyesinin önünde, yardım derneklerinin tahsis ettiği çadırlarla alana yerleşen ve refakatsiz çocuklar ile çocuklu ailelerin de bulunduğu ve çoğunluğu Afrikalı ve Afganistanlılardan oluşan 300'den fazla düzensiz göçmen, Fransız yetkililerden çözüm bekliyor.

Mehtap adındaki hamile eşiyle 2 yıl önce daha iyi bir yaşam umuduyla yollara düşen Afganistan asıllı Ali, İran, Türkiye, Yunanistan ve İtalya üzerinden Fransa'ya geldiklerini söyledi.

"Fransız makamlar sahip çıkmadı"

Eşiyle Türkiye'de oturum başvurusunda bulunduklarını, başvurularının kabul edilmemesi üzerine kaçak yollarla Yunanistan'a geçtiklerini anlatan Ali, Yunanistan makamlarının kendilerine 2024 için oturum randevusu verebileceklerini söylediğini ifade etti.

"Yunanistan'da çok zorluk yaşadık, sıkıntılar çektik, dayanamayıp eşimle İtalya'ya geçtik sonra Fransa'ya geldik. İşte Fransa'da halimizi görüyorsunuz, ortalıkta kaldık." diyen Ali, Fransız makamlarının kendilerine şu ana kadar sahip çıkmadığının altını çizdi.

Ali'nin eşi Mehtap da göç yollarına düşmeye mecbur kaldıklarını, bu noktadan sonra Afganistan'a dönmelerinin imkansız olduğunu vurguladı.