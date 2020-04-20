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Paris'te halk polisin azınlıklara şiddet uygulamasını protesto etti

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Paris'te halk polisin azınlıklara şiddet uygulamasını protesto etti
Paris'te halk polisin azınlıklara şiddet uygulamasını protesto etti

Fransa başkenti Paris'in Villeneuve-la-Garenne mahallesinde halk, polisin koronavirüs denetimleri sırasında azınlıklara şiddet uygulamasına karşı protesto başlattı

Sputnik'in aktardığına göre, mahalle sakinlerinin bu sabah saatlerinde binalardan yollara hava fişek fırlatması üzerine bölgeye polis konuşlandırıldı.

Protestonun, polisin mahallede uyguladığı salgına yönelik denetimleri sırasında Cezayir asıllı bir gazeteciyi tartaklaması iddiaları üzerine başladığı belirtildi.

Fransa Sağlık Bakanlığı'nın kamu sağlığı yöneticisi Jerome Salomon, dün ülkede Covid-19 kaynaklı ölümlerin son 24 saatte 395 artarak 19 bin 718'e yükseldiğini açıklamıştı. Fransa'da şu ana kadar toplam 112 bin 600 Covid-19 vakası görüldü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün ülkedeki kısmi karantinanın 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı.

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