Paris’te hedef, ünlü Seine Nehri’ni yüzülebilir hale getirmek

Fransa’da yetkililer, başkent Paris'teki ünlü Seine Nehri'nin yüzülebilecek kadar temiz olması için harekete geçti

Fransa’da yetkililer, başkent Paris'teki ünlü Seine Nehri'nin yüzülebilecek kadar temiz olması için harekete geçti

Bilim insanlarının 1960'larda biyolojik olarak ölü olarak nitelediği Seine, Paris'in süsü olsa da yaydığı kötü kokuyla şikayetlere yol açıyor.

Su arıtma teknolojisindeki gelişmelere rağmen nehirde yüzmek resmi olarak 1923'ten beri yasak.

Ancak Fransız yetkililer Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyatları öncesinde nehri temizleme hedeflerini açıkladı. Bazı yüzme yarışmalarının Seine'de düzenlenmesi hedeflenirken Paris yönetimi Olimpiyatlar sonrasında nehri tüm halkın kullanımına açmak istiyor.

THAMES NEHRİ TEMİZLENMİŞTİ

Temizlik çalışmaları için 1 milyar dolardan fazla harcanması planlanıyor.

Paris Belediye Başkanı ve Sosyalist Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Anne Hidalgo, “Dünya kentleri nehirlerini yeniden fethediyor” dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Thames Nehri de daha önce biyolojik açıdan ölü ilan edilmiş ama temizlik çalışmaları sonucu nehirde biyolojik çeşitlilik hızla artmıştı.

Eğer yetkililer temizlik çalışmalarında başarılı olursa Parisliler ve turistler Louvre, Notre Dame Katedrali ve Eiffel Kulesi gibi kentin ikonik noktaları yakınında yüzebilecek.

CHIRAC ALAY KONUSU OLMUŞTU

Seine'in yeniden yüzülebilir hale gelmesi, yıllardır Fransızların gündeminde.

Eski cumhurbaşkanlarından Jacques Chirac, Paris Belediye Başkanı olduğu 1990'da “Üç yıl içinde Seine'de yüzeceğim” demiş ancak bu açıklaması alay konusu olmuştu.