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Paris’te maske takma zorunluluğu kaldırıldı

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Paris’te dışarıda maske takmak artık zorunlu değil. Fransa'nın başkenti Paris’te 31 Aralık'ta yürürlüğe giren dışarıda maske takmayı zorunlu kılan valilik kararnamesi Paris idari mahkemesi tarafından askıya alındı.
Paris’te maske takma zorunluluğu kaldırıldı

 

Kararnamenin askıya alınmasını talep eden avukat Jean-Baptışte Soufron, dışarda maske takmak hakkında “Ne gerekli ne de kesinlikle orantılı olduğu için, idare mahkemesi kararnameyi askıya almak istedi” açıklamasında bulundu.

Versailles mahkemesi dün Yvelines bölgesi için benzer bir kararnameyi askıya almıştı. Mahkeme açık havada zorunlu maske takmanın “bireysel özgürlüğe aşırı, orantısız ve uygunsuz bir saldırı” olduğunu söylemişti.

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