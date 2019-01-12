Paris'te patlama! Çok sayıda yaralı var

Ondan fazla kişinin yaralandığı patlamanın gaz kaçağından kaynaklanmış olmasından şüpheleniliyor. İlk belirlemelere göre 36 kişi yaralandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te sabah saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada 36 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Patlamanın bir fırının yakınlarında yaşandığı ifade edildi. Yaralananların 12’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Paris polisi olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada şiddetli patlamanın gaz kaçağı nedeniyle yaşanmış olabileceğini söyledi.

ÇEVREDE AĞIR HASAR VAR

Patlama bölgesinden gelen görüntülere göre olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilmiş durumda. Patlamanın şiddeti nedeniyle çevrede ağır hasar var.

POLİSTEN ÇAĞRI

Polis, 'bölgeden uzak durun ve yolları acil durum ekipleri için açık bırakın çağrısı' yaptı.

''BİLANÇO AĞIR GÖRÜNÜYOR''

Patlamadan sonra Başbakan Edouard Philippe ve İçişleri Bakanı Christophe Castaner olay yerine intikal etmiş, Castaner, "Trevise sokağında Başbakan, Paris savcısı, polis ve başkentin Belediye Başkanı ile birlikteyim. 200'den fazla itfaiye eri yardım operasyonuna katılıyor. Bilanço ağır görünüyor. İlk düşüncelerim yaralılarla ve yakınlarıyla birlikte" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER









