  • BIST 91.687
  • Altın 226,144
  • Dolar 5,4752
  • Euro 6,2841
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Paris'te patlama! Çok sayıda yaralı var

» »
Fransa'nın başkenti Paris'te patlama meydana geldi
Paris'te patlama! Çok sayıda yaralı var

Ondan fazla kişinin yaralandığı patlamanın gaz kaçağından kaynaklanmış olmasından şüpheleniliyor. İlk belirlemelere göre 36 kişi yaralandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te sabah saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada 36 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Patlamanın bir fırının yakınlarında yaşandığı ifade edildi. Yaralananların 12’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Paris polisi olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada şiddetli patlamanın gaz kaçağı nedeniyle yaşanmış olabileceğini söyledi.

ÇEVREDE AĞIR HASAR VAR
Patlama bölgesinden gelen görüntülere göre olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilmiş durumda. Patlamanın şiddeti nedeniyle çevrede ağır hasar var.

POLİSTEN ÇAĞRI
Polis, 'bölgeden uzak durun ve yolları acil durum ekipleri için açık bırakın çağrısı' yaptı.

''BİLANÇO AĞIR GÖRÜNÜYOR''
Patlamadan sonra Başbakan Edouard Philippe ve İçişleri Bakanı Christophe Castaner olay yerine intikal etmiş, Castaner, "Trevise sokağında Başbakan, Paris savcısı, polis ve başkentin Belediye Başkanı ile birlikteyim. 200'den fazla itfaiye eri yardım operasyonuna katılıyor. Bilanço ağır görünüyor. İlk düşüncelerim yaralılarla ve yakınlarıyla birlikte" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER





  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan'da öğretmenlerden olaylı gösteri...11 Ocak 2019 Cuma 17:56
  • Merkel: Türkiye'nin AB üyeliğine her zaman karşıyım11 Ocak 2019 Cuma 16:40
  • Aleksis Çipras: Türkiye'nin AB üyeliğine destek verilmeli11 Ocak 2019 Cuma 16:12
  • Fransa'da sarı yeleklilerin gösterisi yasaklandı11 Ocak 2019 Cuma 15:05
  • Danimarka hükümeti seks işçilerinin çalışma koşullarını iyileştirmeyi planlıyor11 Ocak 2019 Cuma 13:18
  • Almanya’da yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik ilk kez kömürü geçti11 Ocak 2019 Cuma 11:33
  • Çipras: Adil ve kalıcı çözüm uğraşlarına destek verilmeli11 Ocak 2019 Cuma 11:20
  • Çipras: Türkiye’nin AB üyeliğine destek verilmeli11 Ocak 2019 Cuma 11:20
  • Hayvan kesimi ve sünnet, Avrupa'da Müslümanları ve Yahudileri nasıl bir araya getirdi?11 Ocak 2019 Cuma 09:55
  • Almanya’dan Türkiye’ye silah ihracatı 4 katına çıktı10 Ocak 2019 Perşembe 19:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti