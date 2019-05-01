Paris'te Sarı Yelekli, Siyah Bloklu 1 Mayıs: 200'den fazla gözaltı, onlarca yaralı

Macron'un geçen hafta Sarı Yelekler hareketini teskin için açıkladığı yeni ekonomik paket de işe yaramadı. Paris'teki 1 Mayıs gösterilerine Sarı Yelekler ile anarşist Siyah Blok'un damga vurmasıyla polisle şiddetli çatışmalar yaşandı.

Fransa'da 1 Mayıs İşçi Bayramı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un neoliberal politikalarına karşı 24. haftadır devam eden Sarı Yelekler eylemlerinin ivmesiyle hareketlendi.

Başkent Paris'te sendikaların örgütlediği öğleden sonraki yürüyüş öncesinde kendilerine Siyah Blok diyen anarşist eğilimli gruptan maskeli, kukuletalı eylemciler ve Sarı Yelekler hareketinden bazı eylemciler polisle çatışmaya girdi.

Çöp konteynelerinin yakıldığı, taş ve şişe dahil her türlü cismin atıldığı, camların indirildiği, mal varlıklarına zarar verildiği çatışmalarda göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su sıkan polis, gruplaşmaları dağıtmak için eylemcilerin üzerine de saldırdı.

7400 polisin müdahalesinde 200'den fazla kişi gözaltına alındı, çok sayıda kişi yaralandı.

Görece sükunet sağlandıktan sonra sendikaların başlattığı yürüyüşe Sarı Yelekler damga vururken Siyah Blok'un 2 bin eylemcisinden maskeyi çıkaranlar da katıldı.

Fransa'da kurulmuş ilk sendika olan Genel Emek Konfederasyonu (CGT) polis şiddetini kınayarak genel sekreterinin göz yaşartıcı gaza tutulduğunu belirtti.

CGT açıklamasında "Bu skandal ve emsalsiz senaryo, demokrasimizde kabul edilemezdir" denildi.

1 Mayıs öncesi, Macron, 5 milyar euro'luk vergi indiriminin yanısıra düşük gelirli emeklilerin maaşlarına ertelenen zammı uygulama ve asgari emekli maaşının 1000 euro'ya yükseltme vaatlerini içeren 7 milyar euro'luk paket açıkladı. Aralık ayında da 10 milyar euro'luk bir paketi açıklamıştı.

Ancak 1 Mayıs yürüyüşünde açılan pankartlar, Macron'a yönelik öfkeyi yansıtıyordu. "İşte gangsterler burada" yazan pankartta Macron, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve IMF Başkanı Christine Lagarde sıralandı. Bir başka pankartta "Macron sen bize ne yaptın?" denildi.

Paris'teki yürüyüşe katılan ve büyük bir şirkette eğitim veren Florence (58), hissiyatını "6 aydır mücadele etmeye çalışıyoruz, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz, ama kimsenin umurunda değil. İnsanlar hareketi anlamıyor, ama aslında oldukça basit: Biz normal şekilde yaşamak istiyoruz" diye dile getirdi.

Paris'te 30 kadar metro istasyonu güvenlik gerekçesiyle kapatılıdı, 1 Mayıs Yürüyüşü güzergahındaki çok sayıda işyerinin geçici olarak kapatılmasını istenildi.

Marsiya, Bordeaux, Lyon kentlerinde binlerce kişi yürürken, Toulouse'da çatışmalar çıktı. Alpler'deki Besancon kasabasında 300 Sarı Yelekli karakol basmaya kalktı.

İçişleri Bakanlığı 16 bini Paris'te olmak üzere ülke çapında 151 bin kişinin gösterilere katıldığını söyledi. CGT ise sadece Paris'te 80 bin protestocu olduğunu duyurdu.

Fransa aşırı sağ kanadından Ulusal Cephe'nin (National Front) kurucusu Jean Marie Le Pen de 1 Mayıs'ta Jeanne d'Arc anıtı önünde bir konuşma yaptı.