Paris’te silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Fransa’nın başkenti Paris’te yaşanan silahlı saldırıda en az iki kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Fransız basını, saldırının Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında yaşandığını aktardı. Bölgenin yerel belediye başkanı da saldırının Ahmet Kaya Kültür Merkezi önünde olduğunu doğruladı.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Le Parisien’in haberine göre, başkentin 10. Bölgesi’ndeki Enghien Caddesi’nde bir kişi, etrafında bulunan kişilerin üzerine silahla ateş açtı. Polisin olay yerinde 69 yaşındaki silahlı kişiyi gözaltına aldığı açıklandı.

Saldırganın bir yıl önce de bir göçmen merkezine saldırdığı kaydedildi.

Paris polisi, halka bölgeden uzak durma çağrısı yaparak operasyonun sürdüğünü bildirdi. Daha sonra yapılan açıklamadaysa operasyonun sona erdiği duyuruldu.

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

Bir görgü tanığı, 7-8 el silah sesi duyulduğunu ve sokakta büyük kargaşa yaşandığını söyledi.

Saldırının ne amaçla yapıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama olmadı. Soruşturma başlatılırken Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de olay gerine gideceğini açıkladı.