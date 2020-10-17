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Paris'te sınıfta Hz Muhammed karikatürü gösteren bir öğretmen başı kesilerek öldürüldü

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Paris'te sınıfta Hz Muhammed karikatürü gösteren bir öğretmen başı kesilerek öldürüldü
Paris'te sınıfta Hz Muhammed karikatürü gösteren bir öğretmen başı kesilerek öldürüldü

Fransa'nın başkenti Paris'te sınıfta öğrencilerine Charlie Hebdo dergisinde yayımlanan Hz. Muhammed karikatürü gösteren bir öğretmen başı kesilerek öldürüldü. Polisin şüpheliyi Eragny yakınlarında elinde bıçakla gördükten sonra vurduğu kaydedildi.

Paris'in kuzeybatısında Conflans Sainte-Honorine'de bulunan bir okul yakınında saat 17:00 sıralarında meydana gelen olayın ardından bıçaklı saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü.

France Televisions, zanlının 18 yaşında ve terörle mücadele servislerinde kaydı bulunmayan bir kişi olduğunu açıkladı.

BFMTV ise saldırganın Moskova doğumlu olduğunu ve saldırıdan hemen önce "Allahu Ekber" diye bağırdığını ileri sürdü.

Figaro gazetesi güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde saldırganın Rus uyruklu bir Müslüman olduğunu, 2002'de Moskova'da doğduğunu, Eragny bölgesinde bir çeteye üye olduğunu ve bu çetenin üyeleri arasında polis kayıtlarında yer alan "aşırı dinci" bir kişi bulunduğunu yazdı.

Olay yeri güvenlik kordonu altına alınırken, Antiterörizm Savcılığı konu hakkında terör bağlantılı cinayetten soruşturma başlattığını açıkladı.

Fransız haber ajansı AFP, öldürülen tarih öğretmeninin 47 yaşında olduğunu, 5 Ekim'de öğrencilerinin aileleri tarafından Hz. Muhammed'in karikatürlerini sınıfta gösterirken Müslüman öğrencilerin rahatsız olmaması için sınıftan çıkmasını istemesinden dolayı şikayet edildiğini belirtti.

"Cumhuriyet saldırıya uğradı"

Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer Twitter üzerinden paylaştığı mesajında "Cumhuriyet'in saldırıya uğradığını" ifade etti. "Bu gece Cumhuriyet'e hizmet veren bir öğretmen iğrenç bir saldırıya uğradı. Düşüncelerim o ve ailesi ile. Birlik ve kararlılığımız İslamcı terörizmin canavarlığına tek cevaptır. Yüzleşeceğiz".

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