Paris'te Terk Edilmiş Malikanenin Kilerinde 30 Yıllık Ceset Çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'in göbeğinde 35 milyon Euro'ya yeni alınan terk edilmiş bir malikanenin kilerinde 30 yıl önce öldüğü belirlenen bir kişinin cesedi bulundu.

Eski başbakanlık konutunun yakınlarındaki evde restorasyon çalışmalarına ara verilirken polis cinayet soruşturması başlattı.

2008'de ölen ünlü Fransız modacı Yves Saint Laurent'in evinin arkasında bulunan ve bir Hollanda şirketine ait olduğu belirtilen malikane, Ocak'ta 15 dakika süren bir açık artırmayla 35,1 milyon Euro'ya satılmıştı.

Evin yeni sahibi Jean-Bernard Lafonta açık artırmada, 30 yılı aşkın bir süredir boş duran, çatlamış duvarlarından sarmaşıkların çıktığı malikaneye rezerv fiyatın yaklaşık altı katını ödediği söyleniyor.

Fransız medyasına göre evde Şubat ayında, zaman geçirilmeden restorasyona girişildi ancak tespit yapmaya gelen ekip, kilerde çürümüş cesetle karşılaştı.