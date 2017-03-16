Paris'teki IMF bürosuna gönderilen bombalı zarf patladı: 1 yaralı

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Fransa'nın başkenti Paris'teki ofisine gönderilen bombalı zarfın patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Patlayıcı düzenekli zarfı açan IMF çalışanının elinden ve yüzünden yaralanması sonrası ofisin bulunduğu bina boşaltıldı.

IMF Başkanı Christine Lagarde, Fransız yetkililer ile birlikte çalıştıklarını ve kınadıkları olayı soruşturduklarını söyledi.

Paris Emniyet Müdürü Michel Cadot, olayla ilgili yaptığı açıklamada, ev yapımı bombanın büyük bir havai fişeğe benzediğini ve standart posta yoluyla gönderildiğini açıkladı.

Cadot, IMF'nin Paris bürosunun son birkaç gün içinde tehdit telefonları aldığını da ifade etti.

Fransa Devlet Başkanı Francois Hollande, saldırı olarak nitelediği olayla ilgili, "Bir kez daha bir saldırı ile karşı karşıyayız. Bir zarf bombası ile karşılaştığında söylenecek başka bir şey yoktur" dedi.

Emniyet, IMF çalışanının yüzüne gelen bir şarapnel ile yaralandığını ve patlama sesi nedeniyle duyma sorunu yaşadığını kaydetti.

Patlama sonrası, Dünya Bankası'nın da ofisinin bulunduğu binanın tüm katlarının arandığı açıklandı.

AŞIRI SOL BİR YUNAN ÖRGÜT ALMAN BAKANI HEDEF ALMIŞTI

Çarşamba günü de Almanya'nın başkenti Berlin'de Maliye Bakanlığı'na patlayıcı madde içeren bir mektup gönderilmişti.

Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble'ye gönderilen mektubun, "ciddi yaralanmaya" yol açacak şekilde düzenlendiği açıklanmıştı.

"Ateş Hücreleri Komplosu" isimli aşırı sol bir Yunan örgüt, mektubu Alman bakana gönderdiğini duyurmuştu.