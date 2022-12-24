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Paris’teki silahlı saldırıyla ilgili Macron’dan açıklama

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'in 10. Bölgesinde 69 yaşındaki bir Fransız'ın düzenlediği ve 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Paris’teki silahlı saldırıyla ilgili Macron’dan açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Fransa Kürtleri Paris’in ortasında hain bir saldırının hedefi oldu. Kalbimiz kurbanlar ile aileleri ve yakınları için yaşam mücadelesi verenlerle.” ifadesini kullanarak saldırgana müdahale eden Fransız polisini tebrik etti.

Fransa’nın başkenti Paris’te, 69 yaşında bir Fransız vatandaşının, Paris’in 10. Bölgesi’ndeki Enghien Caddesi’nde etrafa silahla ateş açması sonucu en az 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin olay yerine gelerek yaptığı açıklamada “Saldırgan bilinçli olarak yabancıları hedef alsa da Kürtlerin özellikle hedef alındığı söylenemez.” ifadesini kullanmıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK YANLILARI POLİSE SALDIRDI

Öte yandan, Paris’teki Strasbourg Saint Denis’deki Ahmet Kaya Kültür Merkezi olarak bilinen binanın önündeki saldırının Kürtlere yönelik yapıldığını öne süren, terör örgütü PKK yanlısı bir grup, alandaki polislere saldırarak caddedeki araç ve dükkanlara zarar vermişti.

Caddede asayişi sağlamak için polis takviye kuvvetlerle nöbet tutmaya devam ediyor.

SALDIRGAN DAHA ÖNCE GÖÇMEN MERKEZİNE DE SALDIRMIŞ

Fransız basınında, 69 yaşındaki saldırganın, Fransa’nın resmi demir yolu şirketi SNCF’ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtildi.

Haberlerde, saldırganın daha önce de 2016 ve 2021’de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021’de elinde kılıçla Paris’te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı bilgisine yer verildi.

Saldırganın bu nedenle hapse atıldığı ve bu aralık ayında hapisten çıktığı anımsatıldı.

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