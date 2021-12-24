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Park Geun-hye: Güney Kore'nin eski devlet başkanı affedildi

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Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, geniş çaplı bir yolsuzluk skandalı nedeniyle 22 yıl hapis yatmakta olan eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'yi affetti.
Park Geun-hye: Güney Kore'nin eski devlet başkanı affedildi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, geniş çaplı bir yolsuzluk skandalı nedeniyle 22 yıl hapis yatmakta olan eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'yi affetti.

69 yaşındaki eski devlet başkanı, bir önceki yıl görevden alınmasının ardından 2018 yılında görevi kötüye kullanmaktan ve baskı kurmaktan suçlu bulunmuştu.

Park Geun-hye, Güney Kore'de demokratik yollarla seçildikten sonra görevden alınan ilk lider olmuştu.

4 yıldır hapiste olan Park, kronik omuz ve bel ağrısı nedeniyle bu yıl üç kez hastaneye kaldırıldı.

Yerel basın kuruluşu Yonhap, Moon'un yeni yıl için çıkardığı özel aftan yararlananlar arasında yer alan Park'ın, kısmen sağlık durumunun kötü olması nedeniyle af listesine alındığını söyledi.

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