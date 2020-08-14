Park halinde bulunan araçta 4 gr. uyuşturucu ele geçirildi

Girne’de şüphe üzerine üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan Zafer Özkaracan ile Hakan Görrmüş dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne’de şüphe üzerine üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan Zafer Özkaracan ile Hakan Görrmüş dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Mert Gürtuna, mahkemede olguları aktardı.

Gürtuna, 11.08.2020 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Girne’de Sakarya Sokak üzerinde park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen zanlıların üzerlerinde ve konu araçta polis tarafından yapılan aramada, toplamda yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, her zanlı için iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması, zanlıların 5 bin lira nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. Ancak şartları yerine getiremeyen zanlılar 2 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderildi.