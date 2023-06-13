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Park halinde bulunan traktörde yangın çıktı

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Güngör’de Seralar bölgesinde saat 18.00 sıralarında garaj içerisinde park halinde bulunan traktörde yangın çıktı.
Park halinde bulunan traktörde yangın çıktı

Güngör’de Seralar bölgesinde saat 18.00 sıralarında garaj içerisinde park halinde bulunan ve Mete Boyacı’ya ait HB 492 plakalı traktörde muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. 

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü bildirildi.  

Açıklamada, çıkan yangın sonucu traktörün arka koltuğu, arka lastikleri, elektrik ve plastik aksamları ile garaj içerisinde bulunan 5 adet file sera gölgeliğinin yanarak zarar gördüğü aktarıldı.  

Polisin soruşturması devam ediyor...  

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